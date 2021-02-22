Seyfi Dursunoğlu'nun mirası ne oldu? 2 yeğeni dava açmıştı son gelişme
Seyfi Dursunoğlu mirasını vefatından önce sosyal yardım kurumlarına bırakmıştı. 10 mirasçı arasında yer alan 2 yeğeni aç gözlülük yapıp dava açmıştı. İşte mirasla ilgili son gelişme...
Huysuz Virjin tiplemesiyle hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020’de 87 yaşında hayatını kaybetti. Vefatından yıllar önce vasiyetnamesini hazırlatan sanatçı, Üsküdar’daki eviyle bankadaki yüklü miktarda birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bıraktı.
Dursunoğlu’nun vefatının ardından vasiyetini yasal mirasçılarından çoğu onaylamıştı. Geçtiğimiz günlerde yeğenlerinden Evren Saydan ve Erhan Saydan itiraz ederek dava açması büyük ses getirmişti.
Usta sanatçının diğer yeğeni Güliz Buyrukbilen'in avukat kızı Gizem Özköseoğlu, vasiyetnameyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Özköseoğlu, vasiyetnamenin hukuken usulüne uygun olarak düzenlendiğini söyledi.