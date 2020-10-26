Şevval Şahin'in estetiksiz hali ifşa oldu görenler 'yok artık' dedi

Şevval Şahin'in 2018 yılında Türkiye Güzeli seçilmesinin ardından estetik tartışmaları ortaya çıktı. O dönem estetikleriyle oldukça konuşuldu ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye başladı. Hatta seksi pozlarıyla görenleri hayrete düşürüyordu ki son olarak bambaşka bir konuyla gündeme geldi.