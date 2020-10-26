Şevval Şahin'in estetiksiz hali ifşa oldu görenler 'yok artık' dedi
2018 yılının Türkiye Güzeli Şevval Şahin, CNN Türk programıyla hala dillerde dolanıyor. Merak edenler sıkı bir araştırmaya girince Şevval Şahin'in estetiksiz hali de ifşa oldu.
Şevval Şahin'in 2018 yılında Türkiye Güzeli seçilmesinin ardından estetik tartışmaları ortaya çıktı. O dönem estetikleriyle oldukça konuşuldu ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye başladı. Hatta seksi pozlarıyla görenleri hayrete düşürüyordu ki son olarak bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
Şahin, CNN Türk'te yayımlanan Sorgu Sual adlı programda sorulan soruları bilemeyince yayını terk etmesiyle konuşuldu. Türkiye Güzeli'ne programda 'İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?', 'Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?' ve 'Türkiye'de kaç coğrafi bölge var?' gibi sorular soruldu.
Bu soruların hiçbirine cevap veremeyen Şevval Şahin, menajeriyle konuşacağını söyleyerek stüdyoyu terk etti. Sorgu Sual'in sunucuları, Şahin'i ikna edince ise geri döndü. Fakat o anların televizyonlarda yayımlanmasıyla sosyal medya adeta çalkalandı.
Herkes Şevval Şahin'in kim olduğunu merak etmeye başladı. Araştırmalar esnasında estetiksiz hali de ortaya çıkınca hayrete düşüldü.