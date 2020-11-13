Şevval Şahin sınırları aştı küvette köpük banyosu yaptığı anları paylaştı

Şevval Şahin, geçtiğimiz haftalarda CNN Türk'te yayımlanan Sorgu Sual adlı programla adından söz ettirdi. Sunucuların sorduğu bazı sorulara cevap veremeyince sosyal medya lince uğrayan Şahin, şimdilerde özüne döndü ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.