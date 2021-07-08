Şevval Şahin, Kerem Kamışlı'yı sandalye ile denize atan Marcus Aral ile barıştı

Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin'le yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı yaşadığı polemik sonrası denize atmıştı. Magazin gündemine damga vuran görüntüler sonrası Şevval Şahin, "Marcus bana ve kararıma saygı göstermedi. Tehditler de başlayınca onu engellemek zorunda kaldım. Dışarıdan çok komik görünen bu olay unutmayın ki bana yapılan büyük bir psikolojik şiddet" demişti.