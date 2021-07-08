Şevval Şahin, Kerem Kamışlı'yı sandalye ile denize atan Marcus Aral ile barıştı
Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde baş başa yemeğe çıktığı Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı Boğaz'da denize atan eski sevgilisi Marcus Yiğit Aral ile barıştı. Sosyal medyada bu şaşırtıcı barışma haberi 'Bu hikayede yanan sandalye oldu' diye ti'ye alarak yorumlandı.
Tescilli güzel Şevval Şahin, son dönemde özel hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor. Şevval Şahin uzaklaştırma kararı aldırdığı Yiğit Marcus Aral ile barıştı. Geçtiğimiz yıllarda Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani ile yollarını ayırdıktan sonra Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşamaya başlayan Şevval Şahin, bu ilişkisine, geçtiğimiz günlerde nokta koymuştu. Kısa sürede gönlünü Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'ya kaptıran Şevval Şahin, eski sevgilisi Kirmani ile yeniden takipleşmeye başladı.
Tescilli güzel Şevval Şahin, son dönemde özel hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor. Yiğit Marcus Aral ile olaylı şekilde ayrılan Şahin eski aşkına geri döndü.
Tescilli güzel Şevval Şahin, son dönemde özel hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor. Yiğit Marcus Aral ile olaylı şekilde ayrılan Şahin eski aşkına geri döndü.
Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin'le yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı yaşadığı polemik sonrası denize atmıştı. Magazin gündemine damga vuran görüntüler sonrası Şevval Şahin, "Marcus bana ve kararıma saygı göstermedi. Tehditler de başlayınca onu engellemek zorunda kaldım. Dışarıdan çok komik görünen bu olay unutmayın ki bana yapılan büyük bir psikolojik şiddet" demişti.