Şevval Şahin at üstünde poz verdi takipçilerini büyüledi! Beğeni yağdı

Son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin katıldığı partiler ve daha sonrasında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Şevval Şahin, 2.5 aydır tatiline devam ediyor.