Şevval Şahin at üstünde poz verdi takipçilerini büyüledi! Beğeni yağdı
2018 Türkiye Güzeli 21 yaşındaki Şevval Şahin'in sosyal medya hesabından paylaştığı at üzerindeki pozla adeta şov yaptı.
Son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin katıldığı partiler ve daha sonrasında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Şevval Şahin, 2.5 aydır tatiline devam ediyor.
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Model, Türkiye'den ayrıldıktan sonra İngiltere ve Amerika'da yaptığı tatilinin ardından son günlerde Endonezya'yı karış karış geziyor.
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Geçtiğimiz hafta Bali Adası'nda olan Şahin, bugün Sumba Adası'na geçti.
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Şahin bikini ve mayosuyla verdiği pozlarla Instagram'da binlerce beğeni alıyor.
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