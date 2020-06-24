Şevket Çoruh'un tiyatrosu Baba Sahne'ye yıldırım düştü sağanak onu da vurdu
İSTANBUL'da yağan sağanak yağış Şevket Çoruh'un Kadıköy'deki Baba Sahne Tiyatro'sunu vurdu, çatısına yıldırım düştü.
Dün İstanbul'da hayatı felç eden sağanak yağış sırasında Kadıköy Sakızgülü Sokak'ta bulunan Şevket Çoruh'un tiyatrosu Baba Sahne'ye yıldırım düştü.
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Şevket Çoruh'un tiyatrosu olan Baba Sahne'nin de bulunduğu binanın çatısının köşesine isabet eden yıldırım binada hasara yol açtı.
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Yağmurdan dolayı boş sokakta kimsenin olmaması da olabilecek felaketlerin önüne geçti. Konu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şevket Çoruh, şunları yazdı:
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"Çevrenizde varsa rahat olun. Tiyatrolar yalnızca kültür sanat için değil, halkın güvenliği için de vardır. Yıldırım şimşek fark etmez Baba Sahne affetmez... #tiyatromuzyaşasın"
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