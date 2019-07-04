Şevket Çoruh'un kızı Gülenay Çoruh 'yok artık' dedirtti! Annesine benzerliği...
Geçtiğimiz yılın başında 5 yıllık sevgilisiyle hayatını birleştiren Şevket Çoruh, eski eşi Günay Karacaoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızının mezuniyetini kutladı.
11 yıl kendisi gibi oyuncu olan Günay Karacaoğlu ile evliliğini 2004 yılında bitiren Şevket Çoruh, 2014 yılında tanıştığı Özge Turna ile 2018'e evli girmişti. Sosyal medya hesabından eğlenceli paylaşımlar yapan Çoruh, bu sefer kızının mezuniyetinden çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.
Şevket Çoruh'un 22 yaşındaki kızı Gülenay Çoruh, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezun oldu. Usta oyuncunun paylaştığı bu fotoğraf ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Fotoğrafın bu denli yayılmasının sebebi ise, Gülenay Çoruh'un annesine benzerliğiydi.
Gülenay Çoruh'un, annesi dizi ve tiyatro oyuncusu Günay Karacaoğlu'na benzerliği 'yok artık' dedirtti. Öte yandan Karacaoğlu da Şevket Çoruh'tan sonra evlenmiş ancak aradığı mutluluğu bulamamış ve 4 yıl süren evliliği 2012 senesinde bitmiştir.
Peki Şevket Çoruh kimdir?: Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Artvinlidir.