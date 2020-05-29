Şevket Çoruh'tan Mevlüt Tezel'e IBAN'lı özel tiyatrolar yanıtı TT oldu
Baba Sahne Tiyatro Salonu sahibi Şevket Çoruh, Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'in özel tiyatrolar hakkında "Kenara hiç mi para koymadınız'' yazısı üzerine verdiği cevap ile Twitter'da TT listesinde üst sıraya yerleşti.
Koronavirüs salgınının maddi açıdan oldukça olumsuz etkilediği sektörlerden biri de tiyatro oldu ve salgın sebebiyle 17 Mart'ta perde kapatan tiyatroların emekçileri tarafından ''Tiyatromuz Yaşasın'' kampanyası düzenlenmeye başladı.
Özel tiyatrolar için başlatılan bu kampanyanın duyurulmasıyla Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, konuyu köşesine taşıdı ve şunları yazdı:
''Benim asıl merak ettiğim, özel tiyatroların hiç mi birikmiş parası yok kenarda? Salgından önce tiyatrolar altın çağını yaşıyordu. Bazı oyunlara 100-150 liraya bilet bulunamıyordu. Birçok oyunun bileti haftalar öncesinden tükeniyordu!''
''Tiyatro sahipleri arasında zengin birçok oyuncu var! Oyuncular kendi aralarında tiyatro emekçileri için bir yardım zinciri oluşturamaz mı? Evet, tiyatrolar kamusal faydaları açısından yaşatılmalılar. Devlet baba yine de yardım yapsın ama kuzum siz de hiç mi kenara para koymadınız? Geleni harcadınız mı?''
Mevlüt Tezel'in bu yazısı üzerine uzun yıllardır hem Arka Sokaklar dizisinde oynayan hem de ''Baba Sahne Tiyatrosu''nu kuran Şevket Çoruh, cevabı sosyal medya hesabı Twitter'dan verdi.