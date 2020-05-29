Şevket Çoruh'tan Mevlüt Tezel'e IBAN'lı özel tiyatrolar yanıtı TT oldu

''Tiyatro sahipleri arasında zengin birçok oyuncu var! Oyuncular kendi aralarında tiyatro emekçileri için bir yardım zinciri oluşturamaz mı? Evet, tiyatrolar kamusal faydaları açısından yaşatılmalılar. Devlet baba yine de yardım yapsın ama kuzum siz de hiç mi kenara para koymadınız? Geleni harcadınız mı?''