Sevişme sahnesi olay olmuştu yeni açıklama geldi göğüs dekolteli pozları olay!
Son zamanlarda Dünyayla Benim Aramda dizisindeki cesur sahneleriyle gündem olan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla büyük beğeni topladı. Sancaktutan, Dünyayla Benim Aramda dizisindeki çok konuşulan sahnelerle ilgili de yeni açıklama yaptı.
Son dönemde yer aldığı yapımlardaki iddialı sahneleriyle gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan, pullu mini elbisesiyle Instagram'ı salladı. Güzel oyuncunun dekolteli paylaşımına sayısız beğeni ve yorum geldi.
Sosyal medya kullanıcıları, Hafsanur Sancaktutan'a övgü dolu yorumlarda bulundu.
Başrollerini Ali Atay, Funda Eryiğit, Alperen Duymaz gibi isimlerle paylaştığı Son Yaz dizisiyle iyi bir çıkış yakalayan Hafsanur Sancaktutan, Disney Plus platformundan büyük bir teklif almıştı.
Dün, 'Bandırma Füze Kulübü' filminin galasına katılan güzel oyuncu, Dünyayla Benim Aramda dizisindeki sevişme sahneleriyle ilgili yeni açıklamada bulundu.