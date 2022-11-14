Sevgilisiyle ilgili yorum Aslı Gürbüz'ü çıldırttı! "Mahallenin koca karısı!"
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Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve bu süreçte ekranlardan uzaklaşan oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün İsmail Hacıoğlu ile mutlu bir ilişkisi var. Sosyal medyayı aktif kullanan Gürbüz, son olarak kendisine gelen yorumlara verdiği yanıtlarla dikkat çekti. Takipçisinin sevgilisiyle ilgili yorumuna kızan Gürbüz, o yoruma sert çıktı.
Bir Bulut Olsam dizisi ile ekran macerası başlayan oyuncu Aslıhan Gürbüz, Yahşi Cazibe, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde rol almasının ardından bazı sağlık sorunları yaşadı.
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Hem oyunculuğa ara veren hem de İstanbul'dan taşınan oyuncu bir süredir gözlerden uzak bir yaşamı var.
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Kısa kısa rol aldığı yapımlar için İstanbul'a dönen Aslıhan Gürbüz meslektaşı İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşıyor.
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Zaman zaman aşk pozlarını da paylaşan Aslıhan Gürbüz son paylaşımına gelen yorumlara verdiği yanıtlarla dikkat çekti.
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