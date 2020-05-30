Sevgilisini bıçaklayan Hazal Mesudiyeli'nin ifadesinde bomba tarikat detayı

‘'Sen artık tarikat üyesisin, benden başka erkeğin olamazsın'’: Ağlayınca beni teselli etmek için elindeki kolyeyi boynuma taktı, ‘Sen artık tarikat üyesisin, benden başka erkeğin olamazsın’ dedi. Evden gitti ve döndüğünde elinde kocaman bir pelüş ayı vardı. Ben hediyeyi beğenmeyince, mutfaktan aldığı bıçağı bacağına sapladı.''