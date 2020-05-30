Sevgilisini bıçaklayan Hazal Mesudiyeli'nin ifadesinde bomba tarikat detayı
İşadamı Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, Sedat Kumaş’ı bıçakla yaraladığı için gözaltına alınmıştı. Mesudiyeli’nin ifadesinde yer alan tarikat detayı bomba.
Bir dönem Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi olan, iş insanı Cengiz Mesudiyeli'nin kızı Hazal Mesudiyeli, mart ayında Muğla'nın Ortakent Mahallesi'ndeki bir evde, erkek arkadaşı Sedat Kumaş ile tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine Hazal Mesudiyeli, 3 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Kumaş'ı bıçakla bacağından yaralamıştı.
Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sedat Kumaş, buradaki tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Poli., ifadesinin ardından Hazal Mesudiyeli'yi gözaltına almıştı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hazal Mesudiyeli, burada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben bir şey yapmadım" demişti.
''Şeytanla anlaşma yapacaksın'': Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mesudiyeli’nin polis merkezinde verdiği ifade ortaya çıktı. Hazal Mesudiyeli, verdiği ifadede şunları söyledi; “Alkol aldıktan sonra Sedat birden boğazıma sarıldı ve ‘Şeytanla anlaşma yapacaksın, karşılığında da beni kazanacaksın’ dedi. Ben de ‘Seni istemiyorum, ter kokuyorsun, paran da yok’ dedim. Belime tekme attı, yuvarlandım.
‘'Sen artık tarikat üyesisin, benden başka erkeğin olamazsın'’: Ağlayınca beni teselli etmek için elindeki kolyeyi boynuma taktı, ‘Sen artık tarikat üyesisin, benden başka erkeğin olamazsın’ dedi. Evden gitti ve döndüğünde elinde kocaman bir pelüş ayı vardı. Ben hediyeyi beğenmeyince, mutfaktan aldığı bıçağı bacağına sapladı.''