Sevgilisine aşkını ilan ederken Ivana Sert mide bulandırdı! Bakın ne yaptı
Sevgilisi Sezer Dermenci'ye aşkını ilan etmek için yaptığıyla Ivana Sert, mideleri bulandırdı.
Son zamanlarda eski eşiyle nafaka tartışması yaşayan Ivana Sert, Kadir Doğulu'nun Doya Doya Moda programından ayrılmasıyla yarışmaya jüri oldu.
Özel hayatıyla ön plana çıkan Ivana Sert, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi.
TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında jürilik yapmaya başlayan Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken seçtiği yöntemle şaşkına çevirdi.
Eğlenceli kişiliğiyle tanınan Ivana Sert, aşkını ilan etmek için ayağının altına "Sezer" yazdı. Bununla da yetinmeyen Sert, baş parmağına kalp çizdi.