Sevgilisinde 7 aylık hamile Adriana Lima'nın üçüncü çocuğunun cinsiyeti belli oldu
Yapımcı Andre Lemmers ile 7 aydır birlikte olan ve bu birlikteliğinden bebek bekleyen Adriana Lima cinsiyet partisi düzenledi. Ünlü modelin bebeğinin cinsiyeti belli oldu.
Eski Victoria's Secret meleklerinden Adriana Lima, yedi ay önce yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima ayrılığın ardından yeni sevgilisi ile basında boy göstermeye başlamıştı.
Lima, yapımcı Andre Lemmers ile ilk kez geçen yıl eylül ayında düzenlenen 78'inci Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıya çıkmıştı.
O günlerde aldığı kilolarla dikkat çeken Lima'nın hamile olduğu ileri sürülmüştü. Adriana Lima'nın karın bölgesinde toparlanan fazlalıklar nedeniyle 'hamile' olabileceği yönündeki dedikodular ortaya atılmıştı. Ancak ünlü model, hakkında çıkan haberlerle ilgili suskunluğunu korumuştu.
Üçüncü kez anne olacak: Tüm bunların ardından Brezilyalı model, geçtiğimiz şubat ayında üçüncü kez anne olacağı müjdesini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurmuştu.