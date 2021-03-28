Sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barışan Ece Erken'den aşk pozu!
Sunucu Ece Erken bir dargın bir barışık aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı. Erken, Mahmutyazıcıoğlu'yla verdiği aşk pozunu Instagram hesabından paylaştı.
Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı. Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı.
Instagram'da sevgilisiyle karesini paylaşarak, barışı ilan eden sunucunun, evleneceği de Söylemezsem Olmaz programı sunucusu Seren Serengil'in yaptığı yorumla ortaya çıktı.
Karenin altına Seren Serengil, "Evlilik tarihini açıklayın. Yoksa pazartesi ben söylerim" yorumunu yaptı.
Çiftin ilişkileri Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Benan Mahmutyazıcıoğlu'yla evliyken başlaması, tartışmaları da beraberinde getirmişti.