Sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barışan Ece Erken'den aşk pozu!

Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı. Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı.