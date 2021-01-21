Sevgilisi ölünce kendisini hastane vuran Derman'ın son sözü bakın ne olmuş!
DİYARBAKIR'da, kalp krizi nedeniyle ölen sevgilisi Medeni Aykal'ın ardından hastane koridorunda göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyerek kendisini öldüren Derman Bakır'ın, güvenlik görevlisine 'Ağabey bana yardım et' dediği ortaya çıktı.
Diyarbakır'da, kalp krizi nedeniyle ölen sevgilisi Medeni Aykal'ın (45) ardından hastane koridorunda göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyen Derman Bakır'ın (25) intiharıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkıyor. Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Kayapınar ilçesindeki özel hastanede meydana geldi. Diyarbakır'da özel eğitim kurumunda rehber öğretmen olan Derman Bakır, iddiaya göre, akşam saatlerinde Bismil ilçesinde sevgilisi Medeni Aykal ile görüştü. Aykal, bu sırada kalp krzi geçirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aykal, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aykal, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Medeni Aykal'ın ölümünün ardından hastanenin koridorunda bekleyen sevgilisi Derman Bakır, çantasından çıkardığı tabancayı göğsüne dayayarak, ateşledi. Ağır yaralanan ve acil serviste hemen müdahale edilen Bakır da kurtarılamadı. Medeni Aykal'ın cenazesi, dün sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alınarak, Çınar ilçesinde toprağa verildi. Derman Bakır'ın cenazesi de dün otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak, memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesinde toprağa verildi.
Sevgilisi ailesi ile tartışmış
İntiharın ardından İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı. Detaylara Demirören Haber Ajansı (DHA) ulaştı. Medeni Aykal'ın kalp krizi geçirdiğini öğrenen ailesi ve yakınlarının hastaneye geldiği ve bu sırada Derman Bakır ile karşılaştığı ortaya çıktı. Aykal'ın çocukları ile Bakır arasında tartışma çıktığı, ailenin genç kadını tehdit ettiği, bu nedenle hastane çalışanlarının Bakır'ı başka kata götürdüğü öğrenildi.
Kadına 'yaptıkların yanına kalmaz' demişler
Polis ekiplerince hastanedeki güvenlik görevlisi ve olayın tanığı olan İslam C.'nin ifadesine başvuruldu. İslam C., olay anını şöyle anlattı:
"Bir kişi, kalp krizi geçirdiği şüphesiyle ambulansla hastaneye getirildi. Yanında bir kadın da vardı. Bir süre sonra kalp krizi şüphesiyle hastaneye getirilen kişi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçiren kişinin yakınları da bu sırada hastaneye geldi. Ölen kişinin oğlu olduğunu öğrendiğim kişi, genç kadını görünce üzerine yürüyerek, 'Bu yaptıkların yanına kalmaz' gibi kelimeler söyledi. Ben de hemen araya girdim. Diğer yakınları da bana 'Bu kadını buradan götür. Daha büyük sıkıntı çıkmasın' dedi"