Sevgilisi Kemal Yıldız ile dolu dizgin aşk yaşayan Banu Alkan'ın evlilik tarihi netleşti! Ünlü çift Fransa'da dünya evine girecek
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından olan, rol aldığı filmlerle adından söz ettiren Afrodit lakabıyla tanınan Banu Alkan geçtiğimiz günlerde gönlünü Kemal Yıldız'a kaptırmış, nişanlandıklarını açıklamıştı. Dolu dizgin aşk yaşayan çiftin evlilik tarihi netleşti. Ünlü çift eylül ayının ikinci haftası Fransa'da dünya evine girecek...
Türk sinemasının Afrodit'i olarak tanınan, rol aldığı filmlerle hafızalara kazınan Banu Alkan gönlünü kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Kemal Yıldız'a kaptırmış, ilişkisini ilan etmişti. Nişanlandıklarını duyuran çiftten güzel haber geldi. Ses sanatçısı Onur Akay'ın açıklamasına göre gözde çift eylül ayının ikinci haftası Fransa'da dünya evine girecek...
64 yaşındaki Afrodit lakaplı Banu Alkan, kendisinden yaşça küçük olan Kemal Yıldız ile ilişki yaşadığını ilan etti. Dolu dizgin bir ilişki yaşayan Alkan, Instagram hesabını sevgilisinin fotoğraflarıyla doldurdu.
Türk sinemasının başarılı isimlerinden Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yeni ilişkisini duyurdu.
Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Alkan'ın 3 aydır 44 yaşındaki Kemal Yıldız isimli iş insanıyla birlikte olduğu öğrenildi.