Sevgilisi Erdal Lafçı'yı kazada kaybeden Gülçin Ergül'e Hepsi üyelerinden vefasızlık!
Dağılan Hepsi grubunun solisti Gülçin Ergül feci kazada ölümden döndü. Gülçin Ergül yaralanırken sevgilisi iş insanı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti. Hepsi grubunun Gülçin Ergül ile ilgili herhangi bir paylaşım yapmaması ise sosyal medyada 'vefasızlık' olarak yorumlanarak tepki çekti.
Bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün son sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Eski Hepsi Grubu solisti Gülçin Ergül feci kazada ölümden döndü. Son dakika olarak düşen habere göre; şarkıcı Gülçin Ergül'ün sevgilisi ile içinde bulunduğu otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarptı. Korkunç kazada Gülçin Ergül yaralanırken sevgilisi iş insanı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti. Erdal Şeyda Lafçı’nın cenazesi ise İzmir'e gönderildi. Öte yandan, bir dönem hem çok yakın arkadaş olan hem de müzik kariyerine Ergül ile beraber başlayan Hepsi grubundan eski solistleri ile ilgili herhangi bir paylaşım gelmemesi de sosyal medyada tepki çekti. Bu yaklaşım 'vefasızlık' olarak yorumlandı.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında İstanbul-İzmir yolunun Susurluk ilçesi mevkisinde meydana geldi. Kazada, Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Lafçı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen Cengiz Yücel yönetimindeki 34 CGR 100 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.
Lafçı'nın kullandığı otomobil savrulup bariyerlere çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Erdal Şeyda Lafçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.