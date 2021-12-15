Sevgilisi Erdal Lafçı'yı kazada kaybeden Gülçin Ergül'e Hepsi üyelerinden vefasızlık!

Bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün son sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Eski Hepsi Grubu solisti Gülçin Ergül feci kazada ölümden döndü. Son dakika olarak düşen habere göre; şarkıcı Gülçin Ergül'ün sevgilisi ile içinde bulunduğu otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarptı. Korkunç kazada Gülçin Ergül yaralanırken sevgilisi iş insanı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti. Erdal Şeyda Lafçı’nın cenazesi ise İzmir'e gönderildi. Öte yandan, bir dönem hem çok yakın arkadaş olan hem de müzik kariyerine Ergül ile beraber başlayan Hepsi grubundan eski solistleri ile ilgili herhangi bir paylaşım gelmemesi de sosyal medyada tepki çekti. Bu yaklaşım 'vefasızlık' olarak yorumlandı.