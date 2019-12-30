Sevgilisi DJ Guido Seni'dan tam not aldı Şeyma Subaşı amuda kalktı!
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, açıklamalarının ardından bu kez amuda kalktığı pozlarla gündeme geldi.
Acun Ilıcalı boşandıktan sonra her açıklaması her paylaşımı olay olan Şeyma Subaşı gündeme gelmeye devam ediyor. Subaşı, Acun'dan boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı.
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Geçtiğimiz günlerde Magazin Noteri programında Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın konuğu olan Şeyma Subaşı burdaki açıklamalarıyla gündem oldu. Subaşı'nın programda Acun'un eski eşi Zeynep Yılmaz için büyü yaptırdı iddiası gündemi salladı.
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Subaşı, kısa bir süre önce YouTube hesabı açarak günlük yaşantısını paylaşmaya başladı.
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Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Subaşı, bu kez amuda kalktığı anları takipçileriyle paylaştı.
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