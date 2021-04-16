Sevgilisi de oyuncu! Mucize Doktor yıldızı Onur Tuna bakın kiminle aşk yaşıyor
FOX TV'deki Mucize Doktor'da oynayan Onur Tuna'nın sevgilisi de oyuncu çıktı. Ünlü oyuncunun gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı.
Mucize Doktor dizisinde Ferman karakterine hayat veren Onur Tuna'nın ünü bu dizi sayesinde bir hayli arttı. Başarılı oyunculuğuyla beğenileri toplayan Tuna, özel hayatıyla da merak edilir hale geldi.
35 yaşındaki oyuncunun meslektaşı Elif Doğan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Onur Tuna ile Elif Doğan'ın ilişkisinin mimarı da ortaya çıktı. Tuna ile Yasak Elma dizisinde aynı seti paylaşan oyuncu Sevda Erginci, bu ilişkinin mimarıymış.
Ünlü oyuncu Onur Tuna, 'İlişkilerinde nasılsın?' sorusuna şu cevabı vermişti:
''Delidolu ve kıskancım. Ama bu “Bunu giyemezsin” tarzında değil. Bunu daha tatlı yollarla yapan biriyim. Bir kadın da bence bunu ister. Sahiplenilmek, merak edilmek… Ben de öyleyim, merak edilmek isterim yoksa neden ilişki yaşayayım ki?''
''Birinin beni sahiplendiğini bilmek güzel. Gerçek sahiplenme varsa biraz fedakâr olman gerekiyor. Kolay değil ilişki yaşamak. O yüzden izole olman gerekiyor. İnsanlar birbirini yanlış algılıyor. Bunun ilişkiye zararı var.''