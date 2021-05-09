Sevgili olma teklifini reddeden adına eskort siteleri açılan Buse isyan etti: Sahip çıkın, ben çok yoruldum
AFYONKARAHİSAR'da, hiç tanımadığı A.E.'nin sevgili olma teklifini reddettikten sonra 4 yıldır tehdit ve tacizlerine maruz kalan Buse D. (20), hayatını kabusa çevirdiğini belirterek, ailesine seslendi. Çok yorulduğunu ve A.E.'nin artık durmasını istediğini dile getiren Buse, "Artık dursun istiyorum. Çok acı bir şey bu yaşlarımda bunları yaşamak. Ailesine sesleniyorum. Gerçekten biraz vicdanları varsa, ne olur sahip çıksınlar. Çünkü ben artık eski hayatıma dönmek istiyorum" dedi.
Buse D., Kütahya Spor Lisesi'nde okuduğu 2018 yılında hiç tanımadığı bir erkekten sosyal medya üzerinden mesajlar almaya başladı. Kendisini durakta gördüğünü ve hentbol oynadığı sırada maçlarına geldiğini belirten kişinin, 'arkadaş olalım', 'sevgili olalım', 'evlenelim', 'mutlu olalım' türünden mesajlarına maruz kalan Buse D., kendisine mesajları gönderen kişinin A.E. olduğunu ve Kütahya'da oturduğunu öğrendi. Buse D.'nin tüm reddetmeleri ve karşı çıkmalarına rağmen A.E. mesajlarını sürdürürken, bir süre sonra taciz ve tehdide başladı. Buse'nin birçok kez hakkında şikayette bulunduğu A.E., bugüne kadar 2 kez gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Son dönemde, Buse'nin ailesine, akrabalarına ve arkadaşlarına kadar ulaşıp taciz ve tehdit mesajları atmaya başlayan A.E., genç kız adına eskort sitelerinden sahte hesaplar açarak tacizlerine devam etti. Yaklaşık 4 yıldır bu durumu yaşadığını söyleyen Buse D., hayatını kabusa çeviren olayın çözülmesi için yetkililerden yardım istedi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün takibe aldığı Buse D., hakkında koruma kararı olmasına rağmen A.E.'nin durmadığını anlattı.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim gören Buse D., yaşadığı kabus günlerini şöyle anlattı: "Hiç tanımadığım, kendisini hiç görmediğim kişi tarafından tehdit ediliyorum, taciz ediliyorum. Hakaretler ve daha birçok elimde kanıtlar ve dosyalarla sunduğum, kişiden bahsediyoruz. Kendisinin beni durakta gördüğünü, daha sonra okul maçlarıma geldiğini, benim otobüslerime bindiğini ve okul çıkışıma geldiğini iddia ediyor. Ve bunu da olaylar duyulduktan sonra arkadaşlarım teyit etti, onayladı. Ben kendisiyle hiçbir şekilde iletişime geçmedim, hiçbir şekilde konuşmadım. Sosyal medyamı kapattım, numaramı değiştirdim. Olabilecek her şeyi yaptım. Kaçabildiğim yere kadar kaçtım ama ben kaçtıkça kendisi kovaladı."
İlk başta aldığı mesajların 'evlenelim', 'sevgili olalım', 'mutlu olalım' şeklinde olduğunu, son 2 yıldır ise bunların ciddi anlamda tehdit ve taciz mesajlarına dönüştüğünü anlatan Buse D., "Sadece bana karşı da değil, aileme karşı, arkadaşlarıma karşı. Beni sosyal medyada takip eden, sosyal hayatımdaki bütün erkeklere, tehdit, ciddi anlamda taciz mesajları attı. Yine kaçtım, gerçekten yine sosyal medya kullanmadım. Emniyete başvurduk, karakola gittik, savcılığa gittik, üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptılar, uğraştılar. Onlara minnettarım gerçekten, teşekkür ederim. Ama bir yerde tıkanıyor" diye konuştu.