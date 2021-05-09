Sevgili olma teklifini reddeden adına eskort siteleri açılan Buse isyan etti: Sahip çıkın, ben çok yoruldum

Afyon Kocatepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim gören Buse D., yaşadığı kabus günlerini şöyle anlattı: "Hiç tanımadığım, kendisini hiç görmediğim kişi tarafından tehdit ediliyorum, taciz ediliyorum. Hakaretler ve daha birçok elimde kanıtlar ve dosyalarla sunduğum, kişiden bahsediyoruz. Kendisinin beni durakta gördüğünü, daha sonra okul maçlarıma geldiğini, benim otobüslerime bindiğini ve okul çıkışıma geldiğini iddia ediyor. Ve bunu da olaylar duyulduktan sonra arkadaşlarım teyit etti, onayladı. Ben kendisiyle hiçbir şekilde iletişime geçmedim, hiçbir şekilde konuşmadım. Sosyal medyamı kapattım, numaramı değiştirdim. Olabilecek her şeyi yaptım. Kaçabildiğim yere kadar kaçtım ama ben kaçtıkça kendisi kovaladı."