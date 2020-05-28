Sevgili dehşeti! Erkek arkadaşının kafasında içki şişesi kırıp, karnından bıçakladı

Tüyler ürperten olay Bursa'nın Yıldırım ilçesi Umurbey Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Derya P. (34) erkek arkadaşı Engin G. (47) ile birlikte marketten içki aldı. İkili, Engin G.'ye ait eve giderek birlikte alkol alırken, bir süre sonra henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışmaya başladılar.