Sevgili dehşeti! Erkek arkadaşının kafasında içki şişesi kırıp, karnından bıçakladı
BURSA’da bir kadın, birlikte evde alkol alırken tartıştığı erkek arkadaşının kafasında önce içki şişesi kırdı, ardından da bıçakla ağır yaraladı. Olay sonrası kendisini odaya kilitleyen kadını polisler kapıyı açması için güçlükle ikna etti. Polisler bile bu işe şaştı kaldı...
Tüyler ürperten olay Bursa'nın Yıldırım ilçesi Umurbey Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Derya P. (34) erkek arkadaşı Engin G. (47) ile birlikte marketten içki aldı. İkili, Engin G.'ye ait eve giderek birlikte alkol alırken, bir süre sonra henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışmaya başladılar.
Önce içki şişesini kafasında kırdı, sonra mutfaktan bıçak getirip...
Derya P., sinirlenip elinde bulunan içki şişesini erkek arkadaşı Engin G.’nin kafasında kırdıktan sonra mutfağa gitti. Aldığı bıçakla geri dönen kadın, erkek arkadaşını karnından bıçakladı. Tartışma seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri şaşkınlık yaşadı
Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde kendini odaya kilitleyen kadını görünce şaşkınlık yaşadı. Ev içerisindeki bulunan yatak odasına kendisini kilitleyen Derya P., ekiplere dışarı çıkmayacağını söyledi.
Yaklaşık 15 dakika sonra polislerin ikna çabası sonuç verdi. Kapı kilidini açarak polise teslim olan Derya P., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Engin G. ise ambulans ile hastaneye sevk edildi.