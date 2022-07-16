Sevenleri tepki gösterdi! Konserini yarıda kesen Nükhet Duru'ya kimse ulaşamadı...

Pop Müziği'nin güçlü seslerinden olan, yıllara meydan okuyan güzelliği ile kendisine hayran bırakan Nükhet Duru geçtiğimiz akşam Bodrum'un popüler mekanlarının birinde sahneye çıktı. 2 saat sürmesi planlanan konseri 50 dakikada bitiren Duru, sahneyi terk etti. Telefonunu kapatan ünlü sanatçıya kimse ulaşamazken, sevenleri Bayramda onu dinlemek için geldik ama bu yaptığını kendisine yakıştıramadık" diyerek tepki gösterdi. İşte haberin tüm detayları...