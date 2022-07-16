Sevenleri tepki gösterdi! Konserini yarıda kesen Nükhet Duru'ya kimse ulaşamadı...
Güçlü sesiyle, Pop Müziği'nin efsanelerinden olan, yıllara meydan okuyan güzelliği ile adından söz ettiren şarkıcı Nükhet Duru geçtiğimiz akşam Bodrum da sahneye çıktı. 68 yaşındaki şarkıcı 2 saat sürmesi planlanan konseri 50 dakikada bitirerek, sahneden indi. Telefonunu kapatan ünlü sanatçıya menajeri dahi ulaşamadı. Bu davranışına hayranları "Bayramda onu dinlemek için geldik ama bu yaptığını kendisine yakıştıramadık" diyerek tepki gösterdi. İşte haberin tüm detayları...
Pop Müziği'nin güçlü seslerinden olan, yıllara meydan okuyan güzelliği ile kendisine hayran bırakan Nükhet Duru geçtiğimiz akşam Bodrum'un popüler mekanlarının birinde sahneye çıktı. 2 saat sürmesi planlanan konseri 50 dakikada bitiren Duru, sahneyi terk etti. Telefonunu kapatan ünlü sanatçıya kimse ulaşamazken, sevenleri Bayramda onu dinlemek için geldik ama bu yaptığını kendisine yakıştıramadık" diyerek tepki gösterdi. İşte haberin tüm detayları...
Bodrum'un en popüler mekanlarının birinde sahne alan ünlü sanatçı Nükhet Duru, 2 saat sürmesi planlanan konserini 50 dakikada bitirdi. Mekan sahipleri, sahneden erken inen ve telefonunu kapatan Nükhet Duru ve menajerine de ulaşamadı.
Ünlü sanatçı Nükhet Duru, önceki gün Bodrum'da bir mekanda sahneye çıktı. Efsane şarkıcı "Melankoli", "Ben Sana Vurgunum", "Beni Benimle Bırak", "Cambaz", "Anılar", "Sevda" gibi kült olmuş eserlerini söyledi
Normalde 2 saat sürmesi beklenen konserinde Duru, herhangi bir açıklama yapmadan sahneden erken ayrılınca herkesi şaşkına uğrattı.