Sevda Türküsev Deniz Akkaya'nın evlilik öncesi cinsellik ve görücü usulü kavgası olay!
UçanKuş TV'de yayımlanan Canlı Masa programında görücü usulü evlilik kavgası çıktı. Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev birbirlerine girdi. Sunucu Gökay Kalaycıoğlu, ikiliyi ayırmakta zorlandı.
Hafta içi her gün yayımlanan Canlı Masa programında kadına şiddet konuşulurken Sevda Türküsev'in kadına şiddetin artık görücü usulü evliliklerin kalmamasına bağlaması kavga çıkardı. Türküsev, görücü usulü evliliği destekleyince Deniz Akkaya çıldırdı.
Sevda Türküsev, görücü usulü evliliğin ülkemizin bir değer olduğunu ve görücü usulü evlilikler azaldıktan sonra şiddetin arttığını söyleyince ortalık karıştı. Sunucu Gökay Kalaycıoğlu, ikiliyi ayırmakta zorlandı.
Canlı yayında söz alan Sevda Türküsev, şunları söyledi:
"Görücü usulü evlilik bitti ve serbest yaşama başlandı. Bununla da kadına şiddet ve cinayet arttı. Ten uyumu diye bir saçmalık yok.''
''Deniz hanım siz desteklemiyorsunuz diye bu ülkenin bu değerine laf söyleyemezsiniz. Siz evlilik öncesi ilişkiyi öneren bir insansınız ben de bunu desteklemiyorum."