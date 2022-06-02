Sevda Erginci'den ayrılan oyuncu Yılmaz Kunt, Erginci'yi Pınar Tartan ile mi aldatmıştı? Bakın neler söyledi

Önceki gün Tartan ile vakit geçiren Kunt, 3 mekan değiştirdi. Son gittikleri restoranda gözlerden uzak bir yere oturmayı tercih eden ikilinin samimi halleri dikkatlerden kaçmadı. Yakın çevrelerine, "Her şey yolunda." diyen çiftin birbirini tanıma aşamasında olduğu konuşuluyordu.