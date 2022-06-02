Sevda Erginci'den ayrılan oyuncu Yılmaz Kunt, Erginci'yi Pınar Tartan ile mi aldatmıştı? Bakın neler söyledi
Geçtiğimiz aylarda Sevda Erginci'yle ayrılan oyuncu Yılmaz Kunt, birkaç gün önce Miss Turkey 2017 ikincisi Pınar Tartan ile Nişantaşı'nda bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Ayrılığın asıl sebebi yeni aşk mıydı? Kunt, ihanet iddialarına yanıt verdi. İşte detaylar...
Yılmaz Kunt, daha önce Sevda Erginci ile evlilik hazırlığı yaptığı sırada avukat Seray Öztürk’e attığı mesajlar ifşa olmuştu. Sevda Erginci de ihanetin ardından ilişkisini sonlandırmıştı.
Bir süre sonra Kunt’a ikinci şans veren Sevda Erginci, birlikteliğine kaldığı yerden devam etme kararı almıştı. Ancak çiftin mutlulukları kısa sürdü. Yeniden yollarını ayıran ikili, sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı.
Yılmaz Kunt, ayrılık acısını çabuk unutmuş ve ayrılığın üzerinden henüz bir hafta geçmemişken manken Pınar Tartan ile Nişantaşı’nda görüntülenmişti.
Önceki gün Tartan ile vakit geçiren Kunt, 3 mekan değiştirdi. Son gittikleri restoranda gözlerden uzak bir yere oturmayı tercih eden ikilinin samimi halleri dikkatlerden kaçmadı. Yakın çevrelerine, "Her şey yolunda." diyen çiftin birbirini tanıma aşamasında olduğu konuşuluyordu.