Sevda Demirel Neslihan Doğrusöz'den bomba açıklamalar annesi hastanelik oldu

Doruk Doğrusöz, Sevda Demirel ve annesi, 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'ya konuştu. Sevda Demirel'in annesi, haberleri okuyunca baygınlık geçirdiğini söyleyerek şunları anlattı:

Bu ilişkiye karşıyım: "Benim kızım duygu durum bozukluğu yasıyor olmalı. En son ilişkisinden sonra bavulunu toplayıp her şeyini bırakıp gitti. Kendini yalnızlığa itti. Panik atak oldu. Şimdi bir travma daha geçirip üzülmesini istemem. Bu yüzden ben bu ilişkiye cinsel bazdan değil kızım böyle bir ilişkiye hazır değil bu yüzden de karşıyım.''