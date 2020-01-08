Sevda Demirel Neslihan Doğrusöz'den bomba açıklamalar annesi hastanelik oldu
Sevda Demirel'in annesi, kızının ameliyatsız cinsiyet değiştirerek Neslihan ile aşk yaşamaya başladığını duyunca hastanelik oldu.
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınıp ardından ameliyatsız cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ve Sevda Demirel aşkı, anne Demirel'i hastanelik etti. Demirel'in annesi ise kızının yaşadığı ilişkiyi öğrenince fenalaşarak baygınlık geçirdi.
Doruk Doğrusöz, Sevda Demirel ve annesi, 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'ya konuştu. Sevda Demirel'in annesi, haberleri okuyunca baygınlık geçirdiğini söyleyerek şunları anlattı:
Bu ilişkiye karşıyım: "Benim kızım duygu durum bozukluğu yasıyor olmalı. En son ilişkisinden sonra bavulunu toplayıp her şeyini bırakıp gitti. Kendini yalnızlığa itti. Panik atak oldu. Şimdi bir travma daha geçirip üzülmesini istemem. Bu yüzden ben bu ilişkiye cinsel bazdan değil kızım böyle bir ilişkiye hazır değil bu yüzden de karşıyım.''
Gözümü hastanede açtım: ''Onun üzülüp yıpranmasını bir anne olarak istemem. Haberi okuyunca bayılmışım. Komşularım ambulans çağırmış gözümü hastaneye açtım Kızıma bavulunu topla Almanya'ya geliyorsun dedim."
İlişkisinden bahseden Sevda Demirel, "Tepki almaktan korkmuyor musunuz?" sorusu üzerine şunları söyledi:
Kanuni hakkım: "Ne münasebet' Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra, keza Bülent Hanım (Bülent Ersoy) 3 kez ve sende Sisiciğim 2 kez resmiyette gerekli prosedürleri tamamlamış ve kanuni olarak buna hak kazanmış ve daha niceleri on binler izdivaç yapma hakkına sahip bir ülke Türkiye'm.''