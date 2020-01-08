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Sevda Demirel Neslihan Doğrusöz yataktan paylaştı evlilik kararı aldılar

Sevda Demirel, cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile evlilik kararı almanın ardından sosyal medya hesabından yatakta beraber paylaşım yaptı.

İşte Benim Stilim yarışmasında tanınmanın ardından ameliyatsız cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel'in aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. İkili, evlilik kararı aldıklarını açıklamanın hemen ardından beraber yataktan video paylaştı. 

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Dünden beri Sevda DEmirel ile birçok anını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Neslihan Doğrusöz, bu sefer hayranlarını şaşırttı. 

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Dünden buna Sevda Demirel ile olan anlarını paylaşan Doğrusöz, son olarak bir yatak videosunu yayınladı. Instagram hesabının hikaye kısmından video atan Doğrusöz, birlikte yattığı Demirel'e kahvaltı yapmak istediğini söylüyor.

İşte ikilinin o videosu

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Demirel ise sevgilisine "Acıktın mı ooo bebeğim" diyerek karşılık veriyor. Doğrusöz bu anların videosunu Demirel'i etiketleyerek takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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