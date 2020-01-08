Sevda Demirel Neslihan Doğrusöz yataktan paylaştı evlilik kararı aldılar

Dünden buna Sevda Demirel ile olan anlarını paylaşan Doğrusöz, son olarak bir yatak videosunu yayınladı. Instagram hesabının hikaye kısmından video atan Doğrusöz, birlikte yattığı Demirel'e kahvaltı yapmak istediğini söylüyor.

İşte ikilinin o videosu