Sevcan Yaşar ses kayıtlarını paylaştı Sermiyan Midyat'a böyle seslendi
Sermiyan Midyat'ın darp ettiği Sevcan Yaşar, ses kayıtlarını ve darp raporlarını sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.
Sermiyan Midyat, sevgilisi Sevcan Yaşar'ı beraber yaşadıkları evde darp etti. Üstelik Midyat, tehdit ve hakaretlerle de olayın üzerinin örtülmesini istedi. Olay mahkemeye taşındı. Geçtiğimiz günlerde soruşturma tamamlandı. İddianamede, müşteki şüpheli Sermiyan Midyat’ın ''zincirleme hakaret'', ''zincirleme tehdit'' ve ''kasten yaralama'' suçlarından toplamda 1 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İddianameyi kabul eden Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, yargılamaya önümüzdeki günlerde başlaması beklenirken, Sevcan Yaşar'dan şok edici açıklamalar geldi. "Bu kadar rezillik çıkmışken susmanın bir anlamı olmadığını düşündüm" diyen Yaşar, şunları anlattı:
"Zincirleme tehdit, zincirleme hakaret suçuyla yargılanıyor. Siz bir kadına bir kere şiddet gösterdiğinizde hapse falan girmiyorsunuz. İkinci kez bunu yaptığınız zaman belki hapis yatıyorsunuz. Karşı tarafın, tehdit ve hakaretleri basın yoluyla devam etti ve beni karalama yoluna gitti.''
''Ben de bir kerelik affettim sonra geri döndüm ve iki gün içerisinde pişman oldum ve bu olay yaşandı zaten. Benim üzerime kiralık olan evde beni darp etti, beni kapıya attı. Ertesi gün evime giremedim. Ben çıktıktan sonra bir ay daha o evde kaldı ve kirasını benim ödememi bekledi."