Sevcan Yaşar ses kayıtlarını paylaştı Sermiyan Midyat'a böyle seslendi

''Ben de bir kerelik affettim sonra geri döndüm ve iki gün içerisinde pişman oldum ve bu olay yaşandı zaten. Benim üzerime kiralık olan evde beni darp etti, beni kapıya attı. Ertesi gün evime giremedim. Ben çıktıktan sonra bir ay daha o evde kaldı ve kirasını benim ödememi bekledi."