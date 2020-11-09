Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı

Oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, birlikte yaşadığı dönem kendisi gibi oyuncu olan kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddiası ile yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede hem Sermiyan Midyat hem de Sevcan Yaşar'ın cezalandırılması istendi.