Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı
Birlikte yaşadığı oyuncu eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, birlikte yaşadığı dönem kendisi gibi oyuncu olan kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddiası ile yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede hem Sermiyan Midyat hem de Sevcan Yaşar'ın cezalandırılması istendi.
Oyuncu eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, "Kasten yaralama", "Zincirleme tehdit" ve "Zincirleme hakaret" suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İddianamede Sermiyan Midyat'ın, Sevcan Yaşar'a yönelik eylemleri dolayısı ile "Kasten yaralama", "Zincirleme hakaret" ve "Zincirleme tehdit" suçlarından 1 yıl 3 aydan 8 yıla, Sevcan Yaşar'ın da Midyata yönelik eyleminden dolayı, "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Aynı iddianamede Sevcan Yaşar hakkında da, "Kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar ceza istendi.