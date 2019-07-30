Sevcan Orhan sağlığına kavuştu! Bodrum'un tozunu attırıyor
Mayıs ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Sevcan Orhan, sağlığına kavuşmanın ardından yaz sezonunun tadını çıkartıyor.
Türkücü Sevcan Orhan, geçtiğimiz Mayıs ayında akciğerindeki kitle nedeniyle tedavi altına alınmış, sevenlerini korkutmuştu. Orhan, iyileşmesinin ardından ilk konserini vermiş hatta yaz sezonunu keyfini Bodrum'da çıkarıyor.
Ünlü türkücü, sağlığına kavuştu ve Bodrum'un tozunu attırıyor. Bodrum'da jet ski yaparak ikinci şansım dediği hayatının keyfini çıkartırken görüntülendi. Akciğer ameliyatı olan ve ciğerinin bir kısmı alınan Orhan, “Sahneye çıkmayı bırakın, yaşamam da mucize... Yoğun bakımda kalırken ‘Tamam buraya kadarmış’ dedim, ama şu an çok iyiyim, ikinci şansımı kullanıyorum” açıklamasını yaptı.
Sevcan Orhan, sağlığına kavuşmasının ardından ilk konserini ise Alanya'da vermişti. Güzel türkücü, o anlara dair duygularını sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla anlatmıştı. Orhan, ameliyatının ardından zorlu süreç için şunları söylemişti:
''Fotoğraflar ne kadar anlatmaya yeter bilmiyorum... Ama dün gece hayatımın ikinci yarısının ilk sahnesinde sevenlerimle buluştum. Malum ameliyat sonrası ilk programımdı.