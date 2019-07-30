Sevcan Orhan sağlığına kavuştu! Bodrum'un tozunu attırıyor

Ünlü türkücü, sağlığına kavuştu ve Bodrum'un tozunu attırıyor. Bodrum'da jet ski yaparak ikinci şansım dediği hayatının keyfini çıkartırken görüntülendi. Akciğer ameliyatı olan ve ciğerinin bir kısmı alınan Orhan, “Sahneye çıkmayı bırakın, yaşamam da mucize... Yoğun bakımda kalırken ‘Tamam buraya kadarmış’ dedim, ama şu an çok iyiyim, ikinci şansımı kullanıyorum” açıklamasını yaptı.