Sette Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin krizi! Bir anda ortalık karıştı
Hercai dizisinin güzel yıldızı Ebru Şahin, dizinin sezon arasında olmasını fırsat bilerek Şuursuz Aşk isimli film için kamera karşısına geçti. Film setini ise hayranları basınca olanlar oldu.
Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai dizisinin parlayan yıldızı Ebru Şahin, dizisinin sezon finali yapmasının ardından çalışmalara ara vermeden Şuursuz Aşk adlı filmi için yeniden kameralar karşısına geçti.
Güzel oyuncu, İsmail Hacıoğlu ile başrolü paylaşacağı filmin çekimleri için setteyken öyle bir olay yaşandı ki Şahin, güvenlik görevlileriyle karşı karşıya geldi.
Hercai ile beraber büyük bir hayran kitlesi kazanan Ebru Şahin'in sevenleri sete akın akın gelmeye başladı. Fakat güvenlik görevlileri, seti basan hayranlara müdahale etti.
Sabah'ta yer alan habere göre: Sevenlerine müdahale edildiğini gören güzel oyuncu Ebru Şahin hemen devreye girerek hayranlarıyla zaman geçirdi. Mütevazı oyuncu, fotoğraf isteklerini de kırmadı.