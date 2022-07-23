Sette çıkan korkunç kaza oyuncuyu yaraladı! Fünye İsmail Hacıoğlu'nun yüzüne patladı!

Daha önce de birçok başarılı yapımda rol alan ve ses getiren oyunculuk performansıyla milyonları kendine hayran eden 36 yaşındaki oyuncu İsmail Hacıoğlu, çekimlerine devam edilen yeni film projesinin setinde korkunç bir kaza yaşadı. Ünlü oyuncunun yüzünde fünye patladı, Hacıoğlu'nun yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar meydana geldi. İşte ayrıntılar...