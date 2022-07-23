Sette çıkan korkunç kaza oyuncuyu yaraladı! Fünye İsmail Hacıoğlu'nun yüzüne patladı!
36 yaşındaki başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, çekimleri devam eden '49' filminin setinde korkunç bir kaza yaşadı. Aksiyon sahnesinde kullanılan fünye erken patlatılınca oyuncu yaralandı. Sette hazır bulundurulan ambulansta ilk müdahalenin yapıldığı Hacıoğlu'nun yüzünde ve vücudunun bazı yerlerinde yaralanmalar olduğu tespit edildi. Büyük bir zararın eşiğinden dönen oyuncu Hacıoğlu'nun yüreği ağzına geldi.
Daha önce de birçok başarılı yapımda rol alan ve ses getiren oyunculuk performansıyla milyonları kendine hayran eden 36 yaşındaki oyuncu İsmail Hacıoğlu, çekimlerine devam edilen yeni film projesinin setinde korkunç bir kaza yaşadı. Ünlü oyuncunun yüzünde fünye patladı, Hacıoğlu'nun yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar meydana geldi. İşte ayrıntılar...
Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, 49 filminin setinde korkunç bir kaza yaşadı. Aksiyon sahnesinde kullanılan fünye erken patlatılınca oyuncu yaralandı. Setteki ambulansta ilk müdahalenin yapıldığı Hacıoğlu'nun yüzünde ve vücudunda yaralar oluştu.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarısının anlatıldığı 49 filminde talihsiz bir olay yaşandı. Mehmet Canpolat'ın yapımcılığını üstlendiği filminin çekimleri Kilis'te yapılıyor.
İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık'ı buluşturan filmin setinde büyük bir kaza yaşandı.