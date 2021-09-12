Sessizliğini bozup Serenay Sarıkaya gerçeği açıkladı! Mekan kapatıp kimseyi içeri aldırmadı denmişti
Son yıllarda rol aldığı projelerden çok aşk hayatıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya, hakkında çıkan iddialarla ilgili konuştu.
Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün'ün ardından birlikte olduğu bir diğer oyuncu Melisa Şenolsun'dan geçtiğimiz ay ayrılmıştı. Serenay Sarıkaya'nın, geçtiğimiz günlerde Umut Evirgen'in sahibi olduğu Gizli Kalsın’a gittiği öne sürülmüştü.
Evirgen'in, "içeride 5-6 müşterinin olduğu dakikalarda giriş yapan oyuncu için mekanı kapattığı" haberleri çıkmıştı.
Çalışanlara talimat veren ünlü işletmecinin, o dakikadan sonra içeriye kimseyi aldırmadığı iddia edilmişti.
Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Sarıkaya, magazin muhabirlerinin, "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu karşısında konuyla ilgili açıklama yaptı.