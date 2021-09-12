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Sessizliğini bozup Serenay Sarıkaya gerçeği açıkladı! Mekan kapatıp kimseyi içeri aldırmadı denmişti

Sessizliğini bozup Serenay Sarıkaya gerçeği açıkladı! Mekan kapatıp kimseyi içeri aldırmadı denmişti

Son yıllarda rol aldığı projelerden çok aşk hayatıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya, hakkında çıkan iddialarla ilgili konuştu.

Sessizliğini bozup Serenay Sarıkaya gerçeği açıkladı! Mekan kapatıp kimseyi içeri aldırmadı denmişti

Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün'ün ardından birlikte olduğu bir diğer oyuncu Melisa Şenolsun'dan geçtiğimiz ay ayrılmıştı. Serenay Sarıkaya'nın, geçtiğimiz günlerde Umut Evirgen'in sahibi olduğu Gizli Kalsın’a gittiği öne sürülmüştü.

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Sessizliğini bozup Serenay Sarıkaya gerçeği açıkladı! Mekan kapatıp kimseyi içeri aldırmadı denmişti

Evirgen'in, "içeride 5-6 müşterinin olduğu dakikalarda giriş yapan oyuncu için mekanı kapattığı" haberleri çıkmıştı.

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Sessizliğini bozup Serenay Sarıkaya gerçeği açıkladı! Mekan kapatıp kimseyi içeri aldırmadı denmişti

Çalışanlara talimat veren ünlü işletmecinin, o dakikadan sonra içeriye kimseyi aldırmadığı iddia edilmişti.

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Sessizliğini bozup Serenay Sarıkaya gerçeği açıkladı! Mekan kapatıp kimseyi içeri aldırmadı denmişti

Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Sarıkaya, magazin muhabirlerinin, "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu karşısında konuyla ilgili açıklama yaptı.

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