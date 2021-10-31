Sessizliğini bozup ilk kez açıkladı! Alec Baldwin olayında flaş gelişme: Saatler önce...
Alec Baldwin ve Halyna Hutchins'i film çekimi sırasında yanlışlıkla öldürmesi olayında Baldwin sessizliğini bozdu.
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olmasının yankıları sürüyor.
Geçtiğimiz hafta yaşanan ve hala dünya kamuoyunun en çok konuştuğu konu olmaya devam eden olay ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Daha önce trajedi ile ilgili paylaşım yapan olayın baş aktörü Alec Baldwin sessizliğini bozdu. Baldwin olaydan beri ilk defa kamuoyu önünde açıklamalarda bulundu.
Polisten 'konuşma' emri: İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yer alan habere göre, gazetecilere konuşan aktör, polisin kendisine devam eden soruşturma hakkında konuşmamasını emrettiğinin altını çizdi.