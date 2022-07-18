Sessiz sedasız! Jennifer Lopez-Ben Affleck çifti 20 yıl sonra evlendi
2003 yılında rol aldıkları "Gigli" filminin setinde tanışıp sevgili olan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck çifti aynı yıl nişanlanmıştı. O dönem Bennifer olarak anılan çift, medyada çok fazla anıldıkları sebebiyle ayrılmıştı.17 yıl aradan sonra tekrar barışan çift önceki sürpriz bir kararla Las Vegas'a uçup, evlendi. Evliliğini sosyal medyadan duyuran Lopez, duygularını hayranlarıyla paylaştı...
2003 yılında vizyona giren "Gigli" filminin setinde tanışıp sevgili olan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Ben Affleck çifti aynı yıl nişanlanmış, bir yıl sonra medyaya çok fazla maruz kaldıkları gerekçesiyle ayrılmıştı. 17 yıl aradan sonra tekrar barışan çift önceki sürpriz bir kararla Las Vegas'a uçup, evlendi. Evliliğini sosyal medyadan duyuran Lopez paylaşımına Aşk çok güzel. Ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca" notunu düştü.
"Aşk hem çok güzel hem çok sabırlı"
Şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, Las Vegas'ta evlendi. Lopez, evliliğini Instagram'da duyurdu. Lopez paylaşımında "Aşk çok güzel. Ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca" dedi.
Dünya evine girdi
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, 20 yıl önce birlikte olduğu ünlü aktör Ben Affleck ile dünya evine girdi. Lopez, Affleck ile düğünlerine dair ise şunları yazdı:
"Tam da istediğimiz gibi oldu"
"Tam da istediğimiz gibi oldu. Gece Vegas'a uçtuk, evlilik cüzdanı için diğer çiftlerle beraber sıraya girdik, dünyanın düğün başkentinde herkesle aynı yolculuğu gerçekleştirmiş olduk. Hayal edebileceğiniz en iyi şahitlerle, eski filmden bir elbise ve Ben'in dolabından bir ceket ile küçük bir şapelde kendi yeminlerimizi dile getirdik, hayatımızın sonuna kadar taşıyacağımız yüzüklerimizi birbirimize verdik."