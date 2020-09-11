'Sertifikalı jigolo' operasyonu! Jigololuk vaadiyle kandırıp haraca bağladılar
BURSA'da 14 yetişkin erkeği yüksek maaş karşılığında 'jigolo' yapma vaadiyle dolandıran 15 kişilik çete çökertildi. 14 erkeği toplam 250 bin lira dolandıran çete üyelerinin 'yakınlarınıza rezil ederiz' şantajıyla oyunlarını yürüttüğü öğrenildi. Ayrıca çetenin internet sitesinde, ağına düşen kişilere sahte sertifika düzenlediği ortaya çıktı.
Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte yaşayan bir kişinin jigolo yapılma vaadiyle dolandırıldığını ve aynı kişiler tarafından kendisinden şantaj ve tehdit ile para alındığını bildirmesi üzerine harekete geçti. Belirlenip takibe alınan şüphelilerin, kurdukları internet sitesi üzerinden yayınladıkları "Başvurunu yap, sen de haftalık 5 bin ila 8 bin 500 lira arası kazanç elde et'' ilanıyla mağdurları ağlarına düşürdüklerini saptadı.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, farklı illerde yaşayan 13 erkeğin de aynı yöntemle dolandırıldığını belirledi.
Önce kadınlar aradı ardından 'yakınlarınıza rezil ederiz' diye tehdit ettiler
Sahte vergi levhası ile tescil belgesi bulunan siteye üye olan mağdurların, çağrı merkezindeki kadınlar tarafından aranılıp, 400 TL ile 2 bin TL arasında ödeme yapmaları karşılığında VIP ve Gold üye yapıldıkları, bu işlem sırasında kişisel ve özel bilgilerini verdikleri, ardından da "Yakınlarınıza rezil ederiz" tehdidiyle haraca bağlandıkları tespit edildi.
14 erkeği 250 bin lira dolandırdılar
14 erkeğin toplam 250 bin lira dolandırıldığını belirleyen polis ekipleri, şüphelilere ait banka hesaplarında 4 ayda 1 milyon 500 bin lira hesap hareketi olduğunu ve çete üyelerinin lüks içinde yaşadıklarını da ortaya çıkardı.