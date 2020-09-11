'Sertifikalı jigolo' operasyonu! Jigololuk vaadiyle kandırıp haraca bağladılar

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte yaşayan bir kişinin jigolo yapılma vaadiyle dolandırıldığını ve aynı kişiler tarafından kendisinden şantaj ve tehdit ile para alındığını bildirmesi üzerine harekete geçti. Belirlenip takibe alınan şüphelilerin, kurdukları internet sitesi üzerinden yayınladıkları "Başvurunu yap, sen de haftalık 5 bin ila 8 bin 500 lira arası kazanç elde et'' ilanıyla mağdurları ağlarına düşürdüklerini saptadı.