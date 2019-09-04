Sertap Erener'in sinevizyonu sansürlenince sinirden köpürdü! 'Çıplaklık ayıp değildir'
Sertap Erener, Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konseri için hazırlattığı sinevizyon sansüre uğrayınca 'Çıplaklık ayıp değil' diyerek tepki gösterdi.
Birbirinden ünlü isimler Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser vermeye başladı. Usta isim Sertap Erener de geçtiğimiz gece Harbiye'de sahne almak için çıktığı sırada yaşadığı tatsız durumu kendisini izlemeye gelenlerle paylaştı.
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Sertap Erener'in Harbiye konseri için hazırlattığı sinevizyon 'Kadın göğsü' görünüyor diyerek sansüre uğrayıp, kesildi. Bu durumu fark eden Sertap Erener, sahnede durumu anlatarak tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
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"Sanat sansürle hiçbir zaman kapatılamaz. Çıplaklık ayıp değildir, buradaki şey ayıptır. Çok sinirlendim ve derin bir yara aldım paylaşmak istiyorum.
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Özellikle sanatta sansüre karşıyım. Bir kadının memesi görünüyor diye filmi kesmek felaket"
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