Serpil Benay'dan İbrahim Tatlıses iddiası: Cinsel istismara uğradım!

"Tam bitirdiler beni"

Yaşadığı olaydan sonra kariyerinin bittiğini söyleyen şarkıcı, "İsmim öne çıksın diye yapmıyorum bunun. Benim böyle şeylere ihtiyacım yok. Öyle bir şey yaşandığı için erkek arkadaşım ayaklandı. O zaman bir sürü olaylar oldu. O da benim bitişim oldu. Tam bitirdiler beni" dedi.