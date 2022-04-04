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Sermiyan Midyat'ın kabusu yaşattığı Sevcan Yaşar ilk kez konuştu: Davayı ettirseydim...

Sermiyan Midyat'ın kabusu yaşattığı Sevcan Yaşar ilk kez konuştu: Davayı ettirseydim...

Eski sevgilisi Sermiyan Midyat'ın iki yıl önce kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla açılan davayla ilgili Sevcan Yaşar ilk kez konuştu.

Sermiyan Midyat'ın kabusu yaşattığı Sevcan Yaşar ilk kez konuştu: Davayı ettirseydim...

Eski sevgililer Sevcan Yaşar ve Sermiyan Midyat, şiddet iddiasıyla birbirlerinden şikâyetçi olmuştu. Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yargılama usulüyle görülen davada karar çıkmış, Mahkeme, 'kasten yaralama' suçundan Sermiyan Midyat'ı bin 120 TL adli para cezasına çarptırmıştı.

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Sermiyan Midyat'ın kabusu yaşattığı Sevcan Yaşar ilk kez konuştu: Davayı ettirseydim...

Mahkeme, yargılama neticesinde toplanan delilleri inceleyerek mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığına kanaat getirerek müşteki-sanık Sermiyan Midyat'ın üzerine atılı hakaret' ve 'tehdit' suçlarından beraatine karar vermişti. Müşteki-sanık Sevcan Yaşar ise 'kasten yaralama' suçundan bin 120 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.

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Sermiyan Midyat'ın kabusu yaşattığı Sevcan Yaşar ilk kez konuştu: Davayı ettirseydim...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar'ın masraflarını ortak karşıladıkları evde birlikte yaşadıkları anlatılıyordu. 16 Nisan 2020 tarihinde Midyat'ın, Yaşar'a yönelik, hakaret, tehdit gibi eylemlerde bulunduğu, yerde sürüklendiği, birçok yerine yumruk ve tekme attığı ve Yaşar'ın bağırarak komşulardan yardım istediği belirtilmişti.

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Sermiyan Midyat'ın kabusu yaşattığı Sevcan Yaşar ilk kez konuştu: Davayı ettirseydim...

Sevcan Yaşar'ın polisi araması üzerine polisin eve gittiği bilgisine yer verilen iddianamede, Midyat'ın karakolda da Yaşar'a yönelik, "Senin cesedin çıkacak buradan" sözleriyle tehdit ettiği anlatılmıştı.

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