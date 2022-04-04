Sermiyan Midyat'ın kabusu yaşattığı Sevcan Yaşar ilk kez konuştu: Davayı ettirseydim...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar'ın masraflarını ortak karşıladıkları evde birlikte yaşadıkları anlatılıyordu. 16 Nisan 2020 tarihinde Midyat'ın, Yaşar'a yönelik, hakaret, tehdit gibi eylemlerde bulunduğu, yerde sürüklendiği, birçok yerine yumruk ve tekme attığı ve Yaşar'ın bağırarak komşulardan yardım istediği belirtilmişti.