Sermiyan Midyat Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı kanıtlanırsa mesleği bırakacak

''Adam telefonu kapattı sonra bir baktım ki benim telefonumun içindeki özel bilgilerim, ses kayıtlarım, saç ektirirken özel fotoğraflarımı basına yollamış. Ben de geçtiğimiz haftadan itibaren bana ait özel cep telefonumun içindeki herhangi bir fotoğraf ya da bilgi için savcılıktan yayın yasağı getirttim.''