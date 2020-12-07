Sermiyan Midyat ABD'ye gitti Türkiye'nin kıymetini anladı bakın neler anlattı
Sermiyan Midyat, iş görüşmesi için Amerika'ya gitti. Koronavirüs tedbirlerine ABD'de uyulmadığını söyleyerek oradaki durumu anlattı.
Son zamanlarda eski sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı iddialarıyla gündemde olan Sermiyan Midyat, Amerika'ya gitti. ABD'de de koronavirüs salgını tedbirlerine uyulmadığını belirten Midyat, New York sokaklarında karşılaştığı manzarayı çektiği bir video ile anlattı.
Midyat, havalimanında ateş ölçümü yapılmadığını dile getirerek, kafelerin, restoranların açık olduğunu ve insanların sosyal mesafe kullarına uymadığını söyledi. Midyat, Amerika ve Türkiye'de alınan tedbirleri de karşılaştırdı.
Sermiyan Midyat, "Tüm eleştirilere ve doğurduğu ekonomik problemlere rağmen halkın sağlığı için didinenlere selam, sevgi ve saygılar olsun. Tenkit etmeyi bildiğimiz kadar takdir etmeyi de öğreneceğimiz günlerde buluşmak dileğiyle" notunu düştüğü gönderisinde şu ifadeleri kullandı:
Herkese Amerika New York'tan selamlar, sevgiler:
Süper güç Amerika: ''Yaklaşık bir yıldır pandemiden beri yurt dışına çıkmamıştım. Şimdi bir iş görüşmesi dolayısıyla Amerika'ya geldim ve Amerika'nın pandemi konusunda tutumu karşısında inanılmaz şaşırdım. Herkesin süper güç dediği Amerika'dan bahsediyoruz.''