Sermiyan Midyat ABD'ye gitti Türkiye'nin kıymetini anladı bakın neler anlattı

Sermiyan Midyat, "Tüm eleştirilere ve doğurduğu ekonomik problemlere rağmen halkın sağlığı için didinenlere selam, sevgi ve saygılar olsun. Tenkit etmeyi bildiğimiz kadar takdir etmeyi de öğreneceğimiz günlerde buluşmak dileğiyle" notunu düştüğü gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

İşte Sermiyan Midyat'ın o videosu