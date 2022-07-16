Serkay Tütüncü paylaşımıyla sosyal medyada tepki topladı! "Siz kafayı mı yediniz"
Sosyal medyayı sık kullanan oyunculardan olan Serkay Tütüncü geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla olay oldu. Genç kızların yaptığı makyajı Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla eleştiren Tütüncü linç yedi!
Afilli Aşk dizisi ile adını televizyon dünyasına duyuran ve son dizisi Masumiyet'te canlandırdığı İlker karakteri ile gündemlere oturan Serkay Tütüncü Twitter'da yaptığı paylaşım ile tepki topladı.
Geçtiğimiz günlerde adı Burcu Özberk ile aşk iddialarına karışan Tütüncü, Özberk ile bir doğum günü partisinde öpüşme iddiaları da çıkınca yakın arkadaş olduklarını açıklamıştı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla kendine hayran bırakan 31 yaşındaki oyuncu İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımlada tepki toplamıştı.
Yalnızca iç çamaşırı ile olan fotoğrafını paylaşıp daha sonra silen Tütüncü “Arkadaşlarım beğendi ama sonra abartı olduğunu gördüm, nü falan değildi birilerine gönderip yanlışlıkla da paylaşmadım bu arada, abartı bulduğum için sildim” açıklamasında bulunmuştu.