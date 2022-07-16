Serkay Tütüncü paylaşımıyla sosyal medyada tepki topladı! "Siz kafayı mı yediniz"

Yalnızca iç çamaşırı ile olan fotoğrafını paylaşıp daha sonra silen Tütüncü “Arkadaşlarım beğendi ama sonra abartı olduğunu gördüm, nü falan değildi birilerine gönderip yanlışlıkla da paylaşmadım bu arada, abartı bulduğum için sildim” açıklamasında bulunmuştu.