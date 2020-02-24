Serkan Çayoğlu imaj değiştirdi yeni hali olay
Oyuncu Serkan Çayoğlu Kanal D ekranlarında yayınlanması planlanan 'Yeni Hayat' adlı dizisi için imaj değiştirdi.
Özge Gürel ile aşk yaşayan Serkan Çayoğlu geçtiğimiz günlerde yeni projeleriyle ilgili sorular üzerine “Yeni dizim yakında başlayacak, onun için hazırlanıyorum. Seyirciyle bulaşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.
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Gürel de “Benim bir projem yok ama Serkan’ın dizisi için ben de çok heyecanlıyım. Elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum” diye konuşmuştu.
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Posta Gazetesi'nin haberine göre Serkan Çayoğlu'nun "Yeni Hayat" adlı dizi için imajını değiştirdiği konuşuluyor.
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Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta da bu değişim gözlerden kaçmadı. Çayoğlu'nun fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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