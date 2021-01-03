Serhat Doğramacı anne babası kimdir ailesi ve nişanlısı detayına bakın
Masterchef Türkiye 2020'nin şampiyonu kim oldu sorusu bu akşam belli olacak Masterchef'in birincisi büyük ödülü alacak. Finale kalan isimlerden olan Serhat Doğramacı final gecesine 66 puanla başlayacak. Peki Serhat aslen nereli, ailesi anne babası ve her şeyim dediği nişanlısı Burcu Bakır kimdir?
Masterchef Türkiye'de dananın kuyruğu bu akşam kopacak ve Masterchef'in şampiyonu, kazanan ismi canlı yayında belli bulacak. Masterchef final gecesinde 66 puanla Serhat Doğramacı 69 puanla ise Barbaros Yoloğlu yarışacak. Peki şampiyon olmaya geldim diyen Serhat Doğramacı kimdir, aslen nereli ailesi ve nişanlısı hakkında merak edilenler...
Daha yarışmanın ilk haftasında 'geçen seneki yarışmacıları beğenmedim ve basitçe şampiyon olmaya geldim' diyen Serhat Doğramacı yarışma boyunca hep Masterchef'in en favori isimleri arasında yer aldı.
Duruşu, iddiası ve yaptığı yaratıcı yemekler ile jürinin de beğenisi alan Masterchef Serhat Doğramacı'nın nişanlısı Burcu Bakır'da yarışma sayesinde ünlendi. Peki kimdir Serhat Doğramacılar, onun zoruyla katıldığım dediği nişanlısı Burcu Bakır kimdir?
Öncelikle 23 yaşındaki Serhat'ın aslen nereli olduğunu öğrenelim. Serhat, “Babam Kerkükte doğmuş, anneannem Yugoslav göçmeni. Ben İstanbulluyum. Soyadımın kaynağı İhsan Doğramacı.” yanıtını vermişti