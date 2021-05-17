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Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi Lisaveti Karibskaya şampiyonluk gelince ağladı

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi Lisaveti Karibskaya şampiyonluk gelince ağladı

Beşiktaş'ı şampiyon yapan teknik direktör Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya sevinç gözyaşları döktü! 22 yaşındaki modelin bilekliği aşkı ortaya çıkardı.

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi Lisaveti Karibskaya şampiyonluk gelince ağladı

Beşiktaş ile hem futbolcu olarak hem de teknik adam olarak şampiyonluk sevinci yaşayan Sergen Yalçın, siyah beyazlıların tarihinde bunu başaran ilk Türk oldu. Sergen Yalçın'ın gönlünü 22 yaşındaki Ukraynalı manken Lisaveti Karibskaya'ya kaptırdığı ortaya çıktı. Lisaveti Karibskaya'nın şampiyonluk gecesinde döktüğü sevinç gözyaşları ve paylaşımları aşkı açığa çıkardı.

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Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi Lisaveti Karibskaya şampiyonluk gelince ağladı

Beşiktaş'ın maçlarını yakından takip eden Ukraynalı güzelin, seyirciye kapalı olan birçok maçı Sergen kontenjanından yararlanarak stadyumda izlediği de ortaya çıktı.

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Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi Lisaveti Karibskaya şampiyonluk gelince ağladı

Bu arada önceki günkü şampiyonluk maçını Antalya'da bir otelde izleyen Lisaveti Karibskaya'nın heyecanlı anları dikkatlerden kaçmadı. Ukranyalı güzelin mutluluk gözyaşları döktüğü şampiyonluk kutlamasını bir yakın arkadaşı sosyal medyada paylaştı.

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Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi Lisaveti Karibskaya şampiyonluk gelince ağladı

Arkadaşının "Tebrikler Sergen. Artık Instagram'da olmayan kız" notu düşmesi ise Sergen'in sevgilisine yasak koyduğunun kanıtıydı.

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