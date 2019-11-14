Serenay Sarıkaya'nın terlik fiyatı şok etti Cem Yılmaz sorusuna tepkisi bakın ne oldu

Televizyonu çok özlediğini belirten Sarıkaya, Cem Yılmaz ile ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı. Sarıkaya, ''Televizyonu çok özledim. Podyumdan gelmeyim ama benim artık alanım oyunculuk, o yüzden başka bir şey düşünmüyorum'' açıklamasında bulundu.