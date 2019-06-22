Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı yanlış anlaşılınca olanlar oldu! Eleştiri yağmuruna tutuldu
Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yaptı. Takipçileri Serenay'ı yanlış anlayınca topa tuttu.
Son zamanlarda Kerem Bürsin ile ayrılması konuşulan Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım yeni stili sanılınca olanlar oldu. Serenay Sarıkaya'yı takipçileri eleştiri yağmuruna tuttu.
Güzelliği ile ön planda olan oyuncu Serenay Sarıkaya, ilk defa saç stilinden dolayı bu kadar olumsuz eleştiriye maruz kalmış olabilir. Instagram'da geçimişten fotoğraf paylaşma akımına uyan Sarıkaya, saçlarının kıvırcık halini paylaştı.
Sarıkaya'nın bu paylaşımını yeni stili sanan takiipçileri ise topa tuttu. Sarıkaya'ya takipçileri tarafından, ''Bunu kendine neden yaptın?'' ve ''İlk defa bu kadar çirkin gördüm seni!'' gibi birçok olumsuz yorum yapıldı.
Instagram'da 8 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, paylaşımlarıyla binlerce beğeni ve yorum alırken ilk defa bu kadar olumsuz eleştiri aldı.