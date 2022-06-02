Serenay Sarıkaya'nın eski aşkları Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin kanka çıktı!
Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilileri Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin katıldıkları bir davette samimi bir şekilde sohbet edip fotoğraf çekildi. Kerem Bürsin'in paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. İkilinin ne konuştukları ise merak konusu...
Önceki akşam katıldıkları bir etkinlikte samimi bir şekilde sohbet ederken görüntülenen Kerem Bürsin ve Cem Yılmaz sosyal medyayı salladı.
Kalabalığa bile aldırmadılar!
Samimi halleri dikkat çeken ikili, kalabalığa aldırmadan samimi bir şekilde sohbet etti. Hatta Cem Yılmaz, bir ara hararetli şekilde konuştuğu Bürsin'in omzunun kolunu atarak sarıldı. İkilinin bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
"Serenayla olan meselede kaç sene geçti"
Mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kerem Bürsin, Cem Yılmaz'la pişti oldukları sorusuyla ilgili "Cem abiyle pişti mi olduk? Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Aramızda pişti olacak bir sıkıntımız yok. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti" dedi.
Boş yere spekülasyon yapmayın!
Aracındaki oyuncu Sümeyra Koç'un sorulmasıyla ilgili de konuşan oyuncu, "Hanımefendinin eşi var isterseniz eşiyle de konuşun. Arkadaşlar lütfen. Arabada menajerim var ve onun oyuncusu. Sümeyra evli biri o yüzden boş yere spekülasyon yapmayın" diyerek tepki gösterdi.