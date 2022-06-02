Serenay Sarıkaya'nın eski aşkları Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin kanka çıktı!

Boş yere spekülasyon yapmayın!

Aracındaki oyuncu Sümeyra Koç'un sorulmasıyla ilgili de konuşan oyuncu, "Hanımefendinin eşi var isterseniz eşiyle de konuşun. Arkadaşlar lütfen. Arabada menajerim var ve onun oyuncusu. Sümeyra evli biri o yüzden boş yere spekülasyon yapmayın" diyerek tepki gösterdi.