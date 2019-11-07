Serenay Sarıkaya'nın dudak uçuklatan fiyatlı mini elbisesi geceye damga vurdu
24. Altın Objektif Ödülleri'ne Serenay Sarıkaya'nın mini elbisesi damga vurdu, elbisenin fiyatı ise duyanların dudağını uçuklattı.
Magazin Gazetecileri Derneği'nin geçtiğimiz günlerde düzenlediği '24. Altın Objektif Ödülleri' gecesinde Serenay Sarıkaya, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Sarıkaya'nın gece için tercih ettiği siyah mini elbisesi ise çok beğenilirken fiyatını duyan şaşırmadan edemedi.
Ödül töreni için ünlü bir markanın mini elbisesini tercih eden Serenay Sarıkaya, o elbise için 2200 dolar yani yaklaşık 13 bin TL ödeme yaptı. Mini elbisesini, gümüş rengi bilekten bağlamalı bir topuklu ayakkabı ile kombinleyen Sarıkaya, gecenin en çok konuşulan isimlerinden oldu.
Güzel oyuncu, mini elbisesiyle çektirdiği fotoğraflarını da sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmedi. Sarıkaya'nın fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.
Serenay Sarıkaya'ya sosyal medya hesabı Instagram'dan gelen bazı yorumlar ise herkesi güldürdü.
İşte o yorumlardan bazıları: