Serenay Sarıkaya'nın dudak uçuklatan fiyatlı mini elbisesi geceye damga vurdu

Ödül töreni için ünlü bir markanın mini elbisesini tercih eden Serenay Sarıkaya, o elbise için 2200 dolar yani yaklaşık 13 bin TL ödeme yaptı. Mini elbisesini, gümüş rengi bilekten bağlamalı bir topuklu ayakkabı ile kombinleyen Sarıkaya, gecenin en çok konuşulan isimlerinden oldu.