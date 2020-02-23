Serenay Sarıkaya'nın aşk önlemleri! Cem Yılmaz'la yakalanmamak için...

Magazin gündemine bomba gibi düşen hakkında da iddiaların ardı arkası kesilmedi. Hatta son olarak Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın evleneceği de konuşuldu. Tüm bu haberler, Serenay Sarıkaya'yı rahatsız etti. Sarıkaya, kendince önlemler almaya başladı.