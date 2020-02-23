Serenay Sarıkaya'nın aşk önlemleri! Cem Yılmaz'la yakalanmamak için...
Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, hakkında çıkan haberlerden rahatsız olunca kendince önlemler aldı.
Atina'da tatil kaçamağı yaparken görüntülenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı, günlerdir magazin gündeminin bir numarası haline geldi. Herkesi şaşkınlığa uğratan aşka eski sevgili Defne Samyeli'nin 'Aldatıldım' açıklaması da damga vurunca sosyal medyada günlerce bu aşk konuşuldu.
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Magazin gündemine bomba gibi düşen hakkında da iddiaların ardı arkası kesilmedi. Hatta son olarak Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın evleneceği de konuşuldu. Tüm bu haberler, Serenay Sarıkaya'yı rahatsız etti. Sarıkaya, kendince önlemler almaya başladı.
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Sokakta yürüyemez hale gelen Serenay Sarıkaya, artık sıklıkla gittiği AVM’lerde dolaşmıyor.
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Ünlülerin akın ettiği meşhur kafe ve restoranlardan uzak duruyor.
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