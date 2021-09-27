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Serenay Sarıkaya'dan rekor reklam anlaşması! Tam 7 milyon TL....

Serenay Sarıkaya'dan rekor reklam anlaşması! Tam 7 milyon TL....

Güzel ve başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL karşılığında Akbank’ın yeni reklam yüzü oldu!

Serenay Sarıkaya'dan rekor reklam anlaşması! Tam 7 milyon TL....

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya tüm markaları peşinden koşturuyor! Sarıkaya'nın son reklam anlaşması ise medya kulislerinde resmen deprem etkisi yarattı! 7 milyon TL karşılığında Akbank’ın yeni reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya iki farklı reklam filmiyle ekranlarda olacak.

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Serenay Sarıkaya'dan rekor reklam anlaşması! Tam 7 milyon TL....

Güzel oyuncu geçtiğimiz hafta ilk reklam filmini çekti.

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Serenay Sarıkaya'dan rekor reklam anlaşması! Tam 7 milyon TL....

Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ, İlker Ayrık, Selami Şahin gibi ünlü isimlerle çalışan Akbank, bu kez son yılların popüler oyuncusu Serenay Sarıkaya ile anlaştı.

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Serenay Sarıkaya'dan rekor reklam anlaşması! Tam 7 milyon TL....

Geçtiğimiz hafta İzmit’te ilk reklam filminin çekimlerine katılan güzel oyuncunun nasıl bir senaryoyla ekranlarda olacağı sır gibi saklanıyor. 

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