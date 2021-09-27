Serenay Sarıkaya'dan rekor reklam anlaşması! Tam 7 milyon TL....

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya tüm markaları peşinden koşturuyor! Sarıkaya'nın son reklam anlaşması ise medya kulislerinde resmen deprem etkisi yarattı! 7 milyon TL karşılığında Akbank’ın yeni reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya iki farklı reklam filmiyle ekranlarda olacak.