Serenay Sarıkaya'dan rekor reklam anlaşması! Tam 7 milyon TL....
Güzel ve başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL karşılığında Akbank’ın yeni reklam yüzü oldu!
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya tüm markaları peşinden koşturuyor! Sarıkaya'nın son reklam anlaşması ise medya kulislerinde resmen deprem etkisi yarattı! 7 milyon TL karşılığında Akbank’ın yeni reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya iki farklı reklam filmiyle ekranlarda olacak.
Güzel oyuncu geçtiğimiz hafta ilk reklam filmini çekti.
Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ, İlker Ayrık, Selami Şahin gibi ünlü isimlerle çalışan Akbank, bu kez son yılların popüler oyuncusu Serenay Sarıkaya ile anlaştı.
Geçtiğimiz hafta İzmit’te ilk reklam filminin çekimlerine katılan güzel oyuncunun nasıl bir senaryoyla ekranlarda olacağı sır gibi saklanıyor.